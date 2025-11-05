Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:10

Любитель вейпа из России больше не сможет посетить одну страну

Mash: россиянину запретят въезд в Таиланд за курение вейпа в храме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российскому туристу грозит штраф до 2,5 млн рублей и пожизненный запрет на въезд в Таиланд за курение вейпа в храме, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в святыне Wat Kalayanamitr в Бангкоке.

Как сообщает источник, турист отстал от экскурсионной группы, чтобы сделать несколько затяжек, но почти сразу был остановлен местной полицией. Из-за незнания английского языка и стресса мужчина не сразу понял причину задержания. Mash напомнил, что в Таиланде строго запрещены ввоз, продажа и использование вейпов. Нарушителям грозит тюремный срок до 10 лет или штраф до 1 млн батов (2,5 млн рублей). Кроме того, иностранцам, уличенным в курении электронных сигарет в общественных местах, могут запретить въезд в страну на 99 лет.

Тем временем у берегов Пхукета обнаружено тело 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который пропал утром 2 ноября во время купания на пляже Найтон. По свидетельству очевидцев, мужчину унесло отбойным течением. Информацию об обнаружении туриста подтвердили местные спасатели и полицейские.

Таиланд
происшествия
вейпы
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.