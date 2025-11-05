Любитель вейпа из России больше не сможет посетить одну страну Mash: россиянину запретят въезд в Таиланд за курение вейпа в храме

Российскому туристу грозит штраф до 2,5 млн рублей и пожизненный запрет на въезд в Таиланд за курение вейпа в храме, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в святыне Wat Kalayanamitr в Бангкоке.

Как сообщает источник, турист отстал от экскурсионной группы, чтобы сделать несколько затяжек, но почти сразу был остановлен местной полицией. Из-за незнания английского языка и стресса мужчина не сразу понял причину задержания. Mash напомнил, что в Таиланде строго запрещены ввоз, продажа и использование вейпов. Нарушителям грозит тюремный срок до 10 лет или штраф до 1 млн батов (2,5 млн рублей). Кроме того, иностранцам, уличенным в курении электронных сигарет в общественных местах, могут запретить въезд в страну на 99 лет.

Тем временем у берегов Пхукета обнаружено тело 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который пропал утром 2 ноября во время купания на пляже Найтон. По свидетельству очевидцев, мужчину унесло отбойным течением. Информацию об обнаружении туриста подтвердили местные спасатели и полицейские.