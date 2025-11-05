Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 12:09

Газпромбанк решил отдать «Мегу» на аутсорсинг

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега» УК «Велес менеджмент»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Газпромбанк принял решение о переходе на аутсорсинг в руководстве своими торговыми комплексами «Мега», сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации. Полномочия по управлению сетью переходят к специализированной компании «Велес менеджмент».

Как отметил зампред правления банка Тигран Хачатуров, курирующий промышленные активы, с момента приобретения сети в сентябре 2023 года был проведен комплекс мероприятий, позволивший вывести бизнес на качественно иную ступень. По его словам, команде удалось стабилизировать работу в сложный период, реконфигурировать значительные площади после ухода IKEA и увеличить инвестиции в инфраструктуру. Хачатуров подчеркнул, что текущая передача управления предназначена для реализации следующей фазы развития данного актива.

Новый член совета директоров управляющей компании «Мега» Сергей Беляков выразил признательность банку за поддержку и развитие проекта. Он анонсировал, что фокус дальнейшей работы будет направлен на долгосрочные стратегии, создание уникального покупательского опыта и укрепление рыночных позиций. Оперативное руководство портфелем продолжит совместная работа команд УК «Мега» и ООО «Сибфинанс».

Кадровые перестановки включают назначение на пост гендиректора УК «Мега» Оксаны Козловой. Ее предшественница Любовь Попова займет новую должность в самом Газпромбанке, где будет отвечать за развитие проектов коммерческой недвижимости в составе группы.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует продать 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей.

