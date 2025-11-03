Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 19:55

Опытный едок не смог одолеть гигантский завтрак на 8000 калорий

Британец не смог справиться с завтраком на 8000 калорий

В британском кафе Houghton Health Box снова не нашлось смельчака, способного одолеть легендарный завтрак на 8000 калорий, сообщает Daily Mirror. 27-летний Кайл Гибсон из деревни Хоутон-ле-Спринг сдался менее чем через 20 минут, так и не завершив испытание.

Для прохождения челленджа необходимо за 45 минут справиться с порцией, включающей 10 сосисок, 10 ломтиков бекона, 10 яиц, 10 тостов, 10 кусочков кровяной колбасы и 10 картофельных оладий, а также грибы, две банки томатов и две банки печеной фасоли.

Гибсон, ранее считавший себя опытным едоком, признался, что осознал масштаб задачи уже в процессе. Несмотря на то, что завтрак показался ему одним из лучших в жизни, количество еды оказалось неподъемным. После неудачной попытки мужчина испытал сильное вздутие и заявил, что не захочет завтракать еще долго.

Ранее жительница Омской области скончалась после участия в конкурсе по поеданию блинов на скорость. Конкурс проходил 25 февраля в санатории «Коммунальник». 38-летняя женщина умерла до прибытия врачей. МВД подтвердило ее гибель.

Великобритания
еда
завтраки
соревнования
