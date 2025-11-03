Устроивший кровавую резню в поезде британец рассмеялся при задержании Напавшему с ножом на пассажиров поезда британцу предъявили 12 обвинений

Британская прокуратура предъявила 12 обвинений Энтони Уильямсу, напавшему с ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Лондон, пишет The Daily Telegraph. По данным издания, он смеялся при задержании и кричал, что «дьявол не победил».

Уильямса обвинили в 10 покушениях на убийство, нападении с причинением травм и незаконном хранении ножа. Кроме того, ему вменили похожие преступления, совершенные 1 ноября на станции Понтон-Док.

По данным следствия, Уильямс — житель Питерборо африканского происхождения. При нападении пострадали 11 человек, девять из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Второго задержанного на месте преступления мужчину освободили после подтверждения его непричастности.

Нападение случилось вечером 1 ноября в Кембриджшире. По словам очевидцев, в вагоне находился мужчина с большим ножом, а вокруг была кровь. Они отметили, что пассажиры в панике пытались укрыться в туалетах и коридорах, кричали и давили друг друга, стараясь выбраться.

Король Великобритании Карл III и королева Камилла позже заявили, что шокированы нападением в поезде. Монарх выразил соболезнования пострадавшим и их близким и поблагодарил экстренные службы за работу.