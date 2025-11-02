Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 16:11

Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии

Карл III заявил, что потрясен резней в поезде на востоке Британии

Карл III Карл III Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Король Великобритании Карл III и королева Камилла заявили, что шокированы нападением в поезде в Хантингдоне на востоке страны, при котором пострадали 10 человек, накануне, 1 ноября. Монарх выразил соболезнования пострадавшим и их близким и поблагодарил экстренные службы за работу, передает CNN.

Я по-настоящему потрясен и шокирован известием о чудовищном нападении, — отметил он.

Нападение случилось вечером в Кембриджшире. По словам очевидцев, в вагоне находился мужчина с большим ножом, а вокруг была кровь. Они отметили, что пассажиры в панике пытались укрыться в туалетах и коридорах, кричали и давили друг друга, стараясь выбраться. Полиция задержала двоих подозреваемых, нескольких человек доставили в больницу.

Суперинтендант британской транспортной полиции Джон Лавлесс заявил, что один из подозреваемых — чернокожий гражданин Великобритании, а другой — карибского происхождения. Он добавил, что оба подозреваемых родились в стране.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал нападение на поезд еще одним трагическим примером провальной иммиграционной политики Лондона. По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция и снисходительность к преступникам ведут Великобританию и весь Евросоюз к «цивилизационному самоубийству».

