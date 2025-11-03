Овсянка-запеканка для бодрого утра: готовлю шоколадную вкусноту с закрытыми глазами — получаю заряжающий завтрак

У меня всегда есть эти продукты под рукой, поэтому такой завтрак стал приятной рутиной. Заложил ингредиенты в форму — и через 25 минут готов полезный и вкусный завтрак.

Для приготовления этого простого и полезного завтрака мне понадобится: овсяные хлопья (45 г), молоко (150 мл, можно использовать растительное), натуральный какао-порошок (2 ч. л.), спелый банан (1/2 шт.), мед (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для украшения: вторая половина банана.

Процесс приготовления невероятно прост: в чашу блендера выкладываю овсяные хлопья, добавляю какао, половину банана, мед, соль и вливаю молоко. Взбиваю на средней скорости до получения однородной гладкой массы. Если нет блендера, можно тщательно размять банан вилкой и смешать все ингредиенты венчиком. Полученную смесь переливаю в жаропрочную форму или порционные керамические горшочки. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Готовность определяю по подрумянившейся поверхности и приятному шоколадному аромату. Даю немного остыть, украшаю оставшейся половиной банана, нарезанной кружочками. По желанию можно добавить ягоды, орехи или кокосовую стружку.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.