03 ноября 2025 в 14:09

Омлет-пицца для ленивого завтрака: готовится сам, пока я завариваю чай — делюсь рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Утро — не мое время, но этот омлет-пицца стал настоящим спасением. Пока чайник закипает, у меня уже готов сытный завтрак, который заряжает энергией и напоминает о любимой пицце.

Для приготовления этого быстрого и вкусного завтрака мне понадобится: свежие яйца (3–4 шт.), молоко или сливки (2 ст. л.), вареная колбаса или ветчина (50 г), твердый сыр (30 г), спелый помидор (1 шт.), консервированная кукуруза (2 ст. л.), соль, молотый черный перец и свежая зелень (петрушка, укроп или базилик) для подачи.

Начинаю с подготовки ингредиентов: колбасу или ветчину нарезаю небольшими кубиками, помидор — тонкими дольками, сыр натираю на средней терке. В глубокой миске взбиваю яйца с молоком (или сливками) до легкой пены, добавляю соль и перец по вкусу. Разогреваю антипригарную сковороду с толстым дном на среднем огне, слегка смазываю растительным маслом (можно использовать кулинарный спрей). Выливаю яичную смесь на сковороду и готовлю на среднем огне 2–3 минуты, пока низ не схватится. Равномерно распределяю начинку: сначала колбасу и кукурузу, затем помидоры, и обильно посыпаю тертым сыром. Накрываю сковороду крышкой и убавляю огонь до минимума. Готовлю еще 3–4 минуты, пока сыр полностью не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку. Готовый омлет-пиццу посыпаю свежей рубленой зеленью и подаю сразу, пока он горячий. Идеально сочетается со свежими овощами или легким салатом.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

