03 ноября 2025 в 15:10

На Западе уличили Британию в тайных поставках ракет Украине

Bloomberg: Британия тайно передает Украине ракеты Storm Shadow

Storm Shadow Storm Shadow Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания осуществила новую тайную передачу крылатых ракет Storm Shadow Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Поставка призвана якобы обеспечить Киев боеприпасами перед наступлением зимнего периода.

Поставка неуказанного количества ракет была осуществлена ​​для того, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что новая украинская крылатая ракета «Рута» может применяться для отвлечения российских систем противовоздушной обороны. По его мнению, главная цель данного вооружения — вынудить зенитные комплексы ВС РФ расходовать дорогостоящие боеприпасы.

В свою очередь ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер заявил, что для нанесения серьезного ущерба России Украине потребуются сотни ракет Tomahawk. По его оценке, даже передача 50 таких боеприпасов не окажет влияния на темпы продвижения российских войск, а угрозы их поставок со стороны США способны спровоцировать непредсказуемые последствия и сорвать дипломатические усилия.

Великобритания
Украина
ракеты
Storm Shadow
