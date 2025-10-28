Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:11

Военэксперт ответил, как ВСУ могут использовать новую ракету «Рута»

Военэксперт Кнутов: дешевая ракета ВСУ «Рута» может отвлекать российскую ПВО

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Новая украинская дешевая крылатая ракета «Рута» может использоваться для отвлечения российских систем противовоздушной обороны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основная задача нового вида вооружения армии Украины — заставить зенитные комплексы ВС РФ расходовать дорогостоящие боеприпасы.

Я бы сказал, что «Рута» — это ракета-обманка или приманка. В силу не очень высокой стоимости и не очень мощной боевой части она может причинить не столь большой вред, как, например, «Фламинго». При этом мы все равно будем сбивать ракеты и тратить, как на Украине считают, дорогие боеприпасы. Таким образом ВСУ решают две задачи: Киев позиционирует это как высокоточное оружие с очень маленьким коэффициентом отклонения, а с другой стороны, отвлекает наши системы ПВО на подобного типа ракеты, чтобы мы тратили боезапас, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что дальность полета крылатой «Руты» — более 300 км. По словам военэксперта, вес у ракеты не очень большой, поскольку она состоит из несложного двигателя и системы наведения.

Ранее генеральный директор «Лаборатории ППШ» Денис Осломенко заявил, что компания представила мобильную группу противодронной ПВО с системой целеуказания «Катран» в рамках линейки РПШ Arms. По его словам, в качестве средства поражения БПЛА выступает единая платформа, рассчитанная на установку пулеметов ПКТ калибра 7,62 мм и другого стрелкового вооружения, а также на размещение систем направленной энергии.

