В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы Вучич анонсировал досрочные парламентские выборы в Сербии из-за протестов

Глава Сербии Александр Вучич официально сообщил о намерении провести досрочные парламентские выборы. Решение принято в контексте продолжающихся массовых протестов оппозиции и студентов, пишет издание Srbija Danas.

Соответствующее заявление прозвучало во время его выступления на Национальном стадионе в Белграде. Согласно конституционным нормам, точную дату голосования установят уполномоченные государственные органы. Президент подчеркнул, что власти учитывают требования протестующих, блокирующих дороги, и готовы выполнить их ключевое условие.

С учетом требований блокаторов провести выборы раньше, безусловно, уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно, — заявил глава государства.

Политический кризис в стране обострился после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где год назад погибли 15 человек. Протестующие требуют обнародовать полную документацию по реконструкции вокзала, привлечь к ответственности виновных чиновников и прекратить преследование задержанных активистов.

Ранее сообщалось, что около 39 тыс. человек собрались в городе Нови-Сад на событии, посвященном годовщине трагедии на железнодорожном вокзале. Это мероприятие прошло без происшествий. После акции граждане начали расходиться, а часть собравшихся переместилась на набережную.