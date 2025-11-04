«Мы его отвергаем»: доклад ЮНЕСКО по Украине посчитали предвзятым Российский дипломат Рынза посчитал предвзятым доклад ЮНЕСКО по Украине

Доклад секретариата ЮНЕСКО, посвященный украинской тематике, является слишком предвзятым, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Кирилл Рынза в беседе с РИА Новости. Он выступил с критикой документа в рамках профильной дискуссии на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде и охарактеризовал его как необъективный и тенденциозный.

Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны, — сказал он.

Особое внимание было уделено тому, что в документе генерального директора и секретариата ЮНЕСКО полностью игнорируются такие системные проблемы на Украине, как героизация нацизма, законодательные ограничения использования русского языка и системное нарушение прав национальных меньшинств. По мнению российского представителя, такой односторонний подход ставит под сомнение объективность и беспристрастность организации.

Критика российского дипломата перекликается с ранее высказанной позицией представителя МИД России Марии Захаровой. Она обвиняла ЮНЕСКО в замалчивании преступлений украинской стороны.

При этом Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению Евросоюза по ситуации на Украине на сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Заместитель постпреда страны при организации Кинга Симон также не выразила поддержку позиции ЕС, в отличие от делегатов других государств объединения.