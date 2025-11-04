Доклад секретариата ЮНЕСКО, посвященный украинской тематике, является слишком предвзятым, заявил заместитель постоянного представителя России при организации Кирилл Рынза в беседе с РИА Новости. Он выступил с критикой документа в рамках профильной дискуссии на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде и охарактеризовал его как необъективный и тенденциозный.
Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны, — сказал он.
Особое внимание было уделено тому, что в документе генерального директора и секретариата ЮНЕСКО полностью игнорируются такие системные проблемы на Украине, как героизация нацизма, законодательные ограничения использования русского языка и системное нарушение прав национальных меньшинств. По мнению российского представителя, такой односторонний подход ставит под сомнение объективность и беспристрастность организации.
Критика российского дипломата перекликается с ранее высказанной позицией представителя МИД России Марии Захаровой. Она обвиняла ЮНЕСКО в замалчивании преступлений украинской стороны.
При этом Венгрия не присоединилась к антироссийскому заявлению Евросоюза по ситуации на Украине на сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Заместитель постпреда страны при организации Кинга Симон также не выразила поддержку позиции ЕС, в отличие от делегатов других государств объединения.