Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками. Хотите съесть что-то вкусненькое, но переживаете за фигуру? Есть отличная альтернатива тортикам и пирожным — диетический штрудель из лаваша, творога и яблока. Быстро готовится, низкокалорийный и полезный для здоровья. Отличный выбор для легкого завтрака или перекуса.

Все просто: тонкий армянский лаваш покрываем слоем нежного творога, смешанного с натуральным йогуртом, яйцом и корицей. Поверх кладем тонкие ломтики очищенных яблок и сворачиваем тугой рулетик. Верхушку смазываем яйцом и посыпаем кунжутом для красоты и пользы. Отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

Таким образом, всего за треть часа получаете великолепный десерт, который радует вкусом и фигурой. Один кусочек содержит всего 130 ккал на 100 граммов продукта. Легкость, польза и удовольствие в одном десерте.

