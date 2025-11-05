Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 11:35

Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками. Хотите съесть что-то вкусненькое, но переживаете за фигуру? Есть отличная альтернатива тортикам и пирожным — диетический штрудель из лаваша, творога и яблока. Быстро готовится, низкокалорийный и полезный для здоровья. Отличный выбор для легкого завтрака или перекуса.

Все просто: тонкий армянский лаваш покрываем слоем нежного творога, смешанного с натуральным йогуртом, яйцом и корицей. Поверх кладем тонкие ломтики очищенных яблок и сворачиваем тугой рулетик. Верхушку смазываем яйцом и посыпаем кунжутом для красоты и пользы. Отправляем в разогретую духовку на 20 минут.

Таким образом, всего за треть часа получаете великолепный десерт, который радует вкусом и фигурой. Один кусочек содержит всего 130 ккал на 100 граммов продукта. Легкость, польза и удовольствие в одном десерте.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

Читайте также
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Быстрая закуска без духовки — рулет из лаваша с рыбной начинкой
Семья и жизнь
Быстрая закуска без духовки — рулет из лаваша с рыбной начинкой
Яблочные кольца с творогом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество
Яблочные кольца с творогом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Нежный яблочный штрудель из тонкого лаваша за 15 минут
Семья и жизнь
Нежный яблочный штрудель из тонкого лаваша за 15 минут
лаваш
яблоки
творог
штрудель
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.