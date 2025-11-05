«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву

Исполнители Александр Буйнов и Ани Лорак, а также ведущая Лера Кудрявцева простились на своих страницах в Instagram (деятельность в РФ запрещена) с ушедшим из жизни Юрием Николаевым. Также свои соболезнования выразил композитор Игорь Николаев.

Мы запомним его как доброго человека с большим сердцем, настоящего профессионала своего дела. Прощай, Юра. Ты останешься в нашей памяти. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, — написал Буйнов.

Также сочувствие родственникам выразила Лорак, она назвала Николаева «дядей Юрой». Кудрявцева отметила, что ведущий был легендой телевидения. А Игорь Николаев отметил, что часто называл покойного «папой».

О смерти Юрия Николаева ранее сообщил народный артист России Николай Цискаридзе. Телеведущий ушел из жизни на 77-м году. Ведущий по праву считался одним из символов отечественного телеэкрана. Он стал создателем и бессменным лицом знаковых телевизионных проектов, таких как «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

При этом Telegram-канал SHOT передавал, что Николаев мог скончаться из-за тяжелого заболевания легких. По информации источника, несколько лет назад у него был диагностирован рак, а в последние месяцы болезнь дала рецидив.