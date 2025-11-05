Ученые раскрыли, повлияют ли на Землю два крупных выброса плазмы в космосе

Два крупных выброса плазмы, которые произошли из-за вспышек на Солнце, проходят мимо Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН. Там отметили, что вещество отклонилось от направления на планету примерно на 50–60 градусов.

Оба больших выброса плазмы <…>, согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли, — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце в ночь на 5 ноября произошла вторая за сутки вспышка высшего уровня X. Пик максимального излучения был зафиксирован в час ночи, то есть через четыре с половиной часа после прошлой вспышки. В РАН обратили внимание, что две вспышки высшего уровня подряд — редкое явление.

До этого российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев. В минувшее воскресенье, 2 ноября, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, свидетельствующая о возобновлении активности светила. Событие классификации M1.0, занимающее четвертую позицию по мощности после категории X, продолжалось 11 минут.