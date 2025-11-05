Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:25

Ученые раскрыли, повлияют ли на Землю два крупных выброса плазмы в космосе

РАН: два крупных выброса плазмы проходят мимо Земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Два крупных выброса плазмы, которые произошли из-за вспышек на Солнце, проходят мимо Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН. Там отметили, что вещество отклонилось от направления на планету примерно на 50–60 градусов.

Оба больших выброса плазмы <…>, согласно результатам моделирования, проходят мимо Земли, — говорится в сообщении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Солнце в ночь на 5 ноября произошла вторая за сутки вспышка высшего уровня X. Пик максимального излучения был зафиксирован в час ночи, то есть через четыре с половиной часа после прошлой вспышки. В РАН обратили внимание, что две вспышки высшего уровня подряд — редкое явление.

До этого российские ученые зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса X1.8. Данное явление стало первым событием подобной интенсивности за последние пять месяцев. В минувшее воскресенье, 2 ноября, на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, свидетельствующая о возобновлении активности светила. Событие классификации M1.0, занимающее четвертую позицию по мощности после категории X, продолжалось 11 минут.

Россия
ученые
выбросы
солнце
вспышки
Земля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.