05 ноября 2025 в 12:24

Российские войска атаковали склады боеприпасов и цех сборки БПЛА ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по военным объектам и инфраструктуре, обеспечивающей деятельность украинских подразделений, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки были проведены силами авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

В районе Купянск в Харьковской области подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки украинских войск. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ, а также 1-й бригады Национальной гвардии, действовавших в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка.

По данным военного ведомства, за сутки в этом районе ликвидированы до 50 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники и вооружения. Среди потерь противника — бронетранспортер М113, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль и восемь пикапов.

Также 5 ноября в Минобороны России сообщили, что суточные потери украинской армии в зоне проведения СВО составили около 1460 бойцов. Самые большие потери ВСУ понесли от группировки войск «Центр» — до 470 военнослужащих.

СВО
спецоперация
ВС РФ
ВСУ
БПЛА
дроны
