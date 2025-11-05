Мужчина упал на пути в метро и погиб

Мужчина упал на пути на красной линии петербургского метро, сообщила пресс-служба подземки города. По данным телеканала «78», пассажир погиб. Из-за случившегося было остановлено движение поездов от станции «Нарвская» до «Проспекта Ветеранов». Через некоторое время работу составов на линии снова ввели в график.

На участке от станции «Нарвская» до станции «Проспект Ветеранов» движение остановлено из-за падения пассажира на путь, — говорится в сообщении.

Ранее девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге. В результате инцидента несовершеннолетний получил множество травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Поезда следовали с опозданиями, из-за чего на станциях скопились толпы пассажиров. Позднее выяснилось, что на станции «Отрадное» высадили людей из поезда, его отправили на проверку. Следующие составы снижали скорость для соблюдения интервалов. Спустя некоторое время движение поездов на линии восстановили.