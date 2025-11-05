Суд вынес приговор виновнику трагедии с упавшим в Мойку автобусом Суд приговорил к пяти годам колонии виновного в падении автобуса в Мойку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил пять лет лишения свободы фигуранту дела о падении автобуса в реку Мойку в мае 2024 года, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Джахангир Халилов, ответственный за обеспечение безопасности услуг по перевозке пассажиров в ООО «Такси», признан виновным в нарушениях, которые привели к гибели семи человек.

Как установило следствие, подсудимый отвечал за составление графиков работы для водителей. Именно он утвердил для Рахматшоха Курбонова смены 9 и 10 мая прошлого года, не предоставив ему законодательно положенного времени на отдых, что стало одной из ключевых причин трагедии.

В ходе судебного процесса Халилов, признавая факт ошибки в планировании, отрицал свою прямую вину в дорожном происшествии. Он заявил, что не усматривает в своих действиях состава преступления, хотя и выразил сожаление о случившемся.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности услуг по перевозке пассажиров и багажа на срок три года. Гражданский иск удовлетворен на сумму 500 тыс. рублей, — добавили в пресс-службе.

