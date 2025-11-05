В МИД Венгрии назвали одну из тем, которую обсудят Орбан и Трамп

Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп обсудят при встрече урегулирование украинского конфликта, сообщил глава МИД европейской страны Петер Сийярто. Министр считает, что впоследствии Россия и Соединенные Штаты смогут достичь договоренности по разрешению этого кризиса, передает ТАСС.

Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня, — сказал Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт выступил против членства Киева в Европейском союзе, предложив альтернативный формат сотрудничества в виде стратегического партнерства. Глава правительства аргументировал свою позицию потенциальными рисками для европейской безопасности и экономическими последствиями для Венгрии.

До этого замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха заявил, что его страна выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Он пояснил, что Европа погрузилась в состояние массового помешательства. В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что премьер-министры трех стран Центральной Европы могут сформировать в ЕС новую политическую платформу.