05 ноября 2025 в 15:46

В МИД Венгрии назвали одну из тем, которую обсудят Орбан и Трамп

Сийярто: Орбан и Трамп обсудят урегулирование конфликта на Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп обсудят при встрече урегулирование украинского конфликта, сообщил глава МИД европейской страны Петер Сийярто. Министр считает, что впоследствии Россия и Соединенные Штаты смогут достичь договоренности по разрешению этого кризиса, передает ТАСС.

Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня, — сказал Сийярто.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт выступил против членства Киева в Европейском союзе, предложив альтернативный формат сотрудничества в виде стратегического партнерства. Глава правительства аргументировал свою позицию потенциальными рисками для европейской безопасности и экономическими последствиями для Венгрии.

До этого замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха заявил, что его страна выступила за создание антиукраинского блока в Евросоюзе в сотрудничестве с Венгрией и Чехией. Он пояснил, что Европа погрузилась в состояние массового помешательства. В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что премьер-министры трех стран Центральной Европы могут сформировать в ЕС новую политическую платформу.

