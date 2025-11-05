В Индии россиянка забрала сына у отца и уехала на родину В Индии разыскивают россиянку, которая забрала сына у отца и уехала в Россию

Власти Индии разыскивают россиянку Викторию Басу то, что она увезла сына к себе на родину, передает Hindustan Times. По данным издания, женщина покинула страну, несмотря на решение Верховного суда о совместной опеке обоих родителей.

В российском посольстве заявили, что поддерживают плотный контакт с индийскими ведомствами по данному вопросу и следят за развитием ситуации. Ответ дипмиссии поступил на следующий день после того, как Верховный суд привлек полицию Дели к ответственности за бездействие в розыске гражданки России.

Суд задался вопросом, почему сотрудники российского посольства, предположительно участвовавшие в организации ее побега, не были допрошены в заключении, а уведомление о задержании через Интерпол не было выдано более трех месяцев с момента выезда Басу из страны, — сказано в публикации.

В дипмиссии заявили, что выдвинутые индийскими властями претензии не отражают реальности и построены на предположениях. Дипломаты добавили, что оказывают поддержку россиянам строго в рамках индийского законодательства.

