Детям показали окровавленный манекен на фестивале «Добрый Новороссийск»

В парке Фрунзе во время фестиваля «Добрый Новороссийск» выставили макет обнаженного тела с боевыми ранениями и оторванной ногой для тренировки по оказанию первой помощи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Организатором стенда выступил центр военной экипировки.

По словам очевидцев, дети при виде реалистичной куклы плакали и убегали, а взрослые были в шоке от зрелища. Они рассказали, что люди в военной форме приглашали маленьких гостей фестиваля принять участие в оказании помощи манекену. В центре подтвердили проведение акции, но отрицали испуг несовершеннолетних, заявив, что они проявляли активность, в отличие от некоторых взрослых.

Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи. Если взрослые боялись, то детишки с удовольствием проявляли активность, — пояснили они.

