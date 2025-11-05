Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:17

Детям показали окровавленный манекен на фестивале «Добрый Новороссийск»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В парке Фрунзе во время фестиваля «Добрый Новороссийск» выставили макет обнаженного тела с боевыми ранениями и оторванной ногой для тренировки по оказанию первой помощи, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Организатором стенда выступил центр военной экипировки.

По словам очевидцев, дети при виде реалистичной куклы плакали и убегали, а взрослые были в шоке от зрелища. Они рассказали, что люди в военной форме приглашали маленьких гостей фестиваля принять участие в оказании помощи манекену. В центре подтвердили проведение акции, но отрицали испуг несовершеннолетних, заявив, что они проявляли активность, в отличие от некоторых взрослых.

Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи. Если взрослые боялись, то детишки с удовольствием проявляли активность, — пояснили они.

Ранее уроженец Уганды устроил танцы в одних трусах перед учащимися филиала РЭУ имени Плеханова в Брянске. По данным СМИ, стриптиз был устроен на праздновании Дня народного единства. При этом мужчина не является студентом вуза. Выступающий показал накаченное тело и принял несколько поз под музыку на сцене перед зрителями.

фестивали
дети
Новороссийск
тренировки
