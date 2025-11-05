Российский стендап-комик объявил о разрыве своих связей с родиной

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Испанию вскоре после начала СВО, заявил, что перестал надеяться на свое возвращение в Россию. В интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» артист признался, что не сможет выдержать второй столь же масштабный переезд в своей жизни.

Белый отметил, что именно он станет переломным человеком в истории своей фамилии, который оборвал связи с родиной и дал начало новой семейной ветви в другой стране. При этом, по его мнению, в будущем он еще сможет посещать Россию, но не на продолжительное время.

Ранее певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), покинувшая Россию в 2022 году после начала СВО на Украине, призналась, что с горечью вспоминает богатую и комфортную жизнь в Москве. По ее словам, в то время она была беременной и мечтала гулять с коляской по столичному парку Горького. Певица отметила, что в российской столице ей было так хорошо, что даже захотелось завести ребенка.