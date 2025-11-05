Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в конце августа в аэропорту Домодедово с вейпом, содержащим масло каннабиса, признала вину в заде Домодедовского суда, где рассматривается ее дело о контрабанде наркотиков. Она заявила, что она «более подробно выскажется» в ходе дальнейшего заседания.

Напомним, что в чемодане артистки была обнаружена электронная сигарета с «содержимым темно-коричневого цвета». Экспертиза показала, что это было масло каннабиса массой 0,38 грамма. В России это запрещено и карается законом.

В ходе расследования дела суд вынес, а затем продлил меру пресечения Тарасовой в виде запрета определенных действий. Она будет действовать вплоть до 24 января. Актрисе запретили покидать дом в ночное время (с 00:00 по 06:00), пользоваться телефоном и общаться со свидетелями. Кроме того, кинозвезду обязали по первому требованию приходить к следователю.

За перевозку каннабиса Тарасовой может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Он уточнил, что суд, как правило, за подобные преступления назначает реальное лишение свободы. Он привел в пример случай с задержанием баскетболистки Бриттни Грайнер, у которой в аэропорту нашли такой же наркотик.

Как проходило заседание, на котором Тарасова признала вину, — в фотогалерее NEWS.ru.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.