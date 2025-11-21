В одном регионе России перекрыли канал «новогодней контрабанды»

Тюменские таможенники совместно с Россельхознадзором пресекли попытку незаконного вывоза более тысячи хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. При досмотре большегруза, следовавшего из Челябинской области в Казахстан, было установлено двукратное превышение фактического количества свежеспиленных деревьев над указанным в фитосанитарном сертификате.

В ходе досмотра было установлено, что фактическое количество деревьев значительно превышает заявленное в документах, — говорится в сообщении.

Ранее, Федеральная таможенная служба России сообщила об обнаружении у гражданки РФ трех коробок кубинских сигар общей стоимостью 1 млн рублей. Таможенники квалифицировали данную перевозку как контрабанду и возбудили уголовное дело, хотя женщина утверждала, что сигары являлись подарками от кубинских друзей, и заявила об отсутствии осведомленности о таможенных правилах и обязанности декларирования таких товаров.

Кроме того, пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов сообщила об экстрадиции гражданки Белоруссии Яны Леоновой из Франции в США, где ей предъявили обвинения в контрабанде авиационных запчастей в Россию. Согласно официальному документу, 33-летняя женщина, ранее проживавшая на территории Российской Федерации, обвиняется в «сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денежных средств и мошенничества в отношении США».