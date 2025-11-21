Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы Россиянка везла с Кубы контрабандой сигары на миллион рублей

Россиянка везла с Кубы три коробки сигар на миллион рублей, сообщает Telegram-канал ФТС России. Таможенники сочли их контрабандой, возбуждено уголовное дело.

75 кубинских сигар стоимостью 1 млн рублей обнаружили таможенники у россиянки, прибывшей из Кубы. Она пыталась спрятать их в багаже, — говорится в сообщении.

Женщина сказала, что привезенные вещи — это подарки от кубинских друзей. Кроме того, она утверждала, что не была осведомлена о таможенных правилах и необходимости их декларировать.

Ранее таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей. В ФТС уточнили, что она прибыла в столицу рейсом из Дубая.

До этого таможенники пресекли канал контрабанды культурных ценностей, которые ввозились из Великобритании. 54-летний житель Балашихи заказывал предметы декоративно-прикладного творчества на адреса своих родственников с целью их последующей перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения о характере, стоимости и участниках сделки. Дома и в его гараже нашли статуэтки, картины и другие предметы искусства.