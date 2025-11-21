Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:05

Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы

Россиянка везла с Кубы контрабандой сигары на миллион рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянка везла с Кубы три коробки сигар на миллион рублей, сообщает Telegram-канал ФТС России. Таможенники сочли их контрабандой, возбуждено уголовное дело.

75 кубинских сигар стоимостью 1 млн рублей обнаружили таможенники у россиянки, прибывшей из Кубы. Она пыталась спрятать их в багаже, — говорится в сообщении.

Женщина сказала, что привезенные вещи — это подарки от кубинских друзей. Кроме того, она утверждала, что не была осведомлена о таможенных правилах и необходимости их декларировать.

Ранее таможенники в московском аэропорту Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей. В ФТС уточнили, что она прибыла в столицу рейсом из Дубая.

До этого таможенники пресекли канал контрабанды культурных ценностей, которые ввозились из Великобритании. 54-летний житель Балашихи заказывал предметы декоративно-прикладного творчества на адреса своих родственников с целью их последующей перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения о характере, стоимости и участниках сделки. Дома и в его гараже нашли статуэтки, картины и другие предметы искусства.

Россия
контрабанда
сигары
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.