Житель Балашихи контрабандным путем ввозил британский антиквариат

Российские таможенники пресекли канал контрабанды культурных ценностей, которые ввозились из Великобритании, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Центрального таможенного управления. Сотрудники выяснили, что 54-летний житель Балашихи заказывал предметы декоративно-прикладного творчества на адреса своих родственников с целью их последующей перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения о характере, стоимости и участниках сделки.

При обыске у задержанного были обнаружены фарфоровые скульптуры, изделия из меди и шпиатра, морские кортики, каминные часы, картины, а также головные уборы армий Европы XVIII–XIX вв. Экспертиза подтвердила, что все предметы являются культурными ценностями, общая стоимость которых превышает 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ранее мужчина пытался ввезти в Казань более сотни изделий из кожи редких рептилий. Вещи были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана и аспидовых змей. Контрабанда была выявлена при досмотре багажа 39-летнего пассажира из Стамбула. Всего он вез 612 кошельков, портмоне и дамских сумок. Стоимость изъятых изделий оценивается примерно в 2 млн рублей.