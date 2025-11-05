Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 17:58

Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике

Олимпийская чемпионка Мельникова не считает гимнастику токсичным видом спорта

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спортивная гимнастика является дружелюбной и не токсичной дисциплиной, заявила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата мира в Джакарте. Она призналась, что всегда внимательно следит за всем происходящим вокруг.

Я на все обращаю внимание, что происходит вокруг. Мне кажется, спортивная гимнастика — не токсичный вид спорта, очень дружелюбный. Зачастую атмосфера на соревнованиях дружелюбная. Но нужно не забывать, что это профессиональный спорт, поэтому бывают разные ситуации. Иногда бывают моменты внешней конкуренции, — сказала Мельникова.

Ранее Мельникова призналась, что перед ЧМ в Джакарте у нее болело колено. Она заявилап, что по этой причине старалась беречь себя и держать в хорошей форме. Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.

гимнастика
соревнования
международные турниры
Ангелина Мельникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.