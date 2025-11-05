Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике

Спортивная гимнастика является дружелюбной и не токсичной дисциплиной, заявила олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова на пресс-конференции, посвященной итогам чемпионата мира в Джакарте. Она призналась, что всегда внимательно следит за всем происходящим вокруг.

Я на все обращаю внимание, что происходит вокруг. Мне кажется, спортивная гимнастика — не токсичный вид спорта, очень дружелюбный. Зачастую атмосфера на соревнованиях дружелюбная. Но нужно не забывать, что это профессиональный спорт, поэтому бывают разные ситуации. Иногда бывают моменты внешней конкуренции, — сказала Мельникова.

Ранее Мельникова призналась, что перед ЧМ в Джакарте у нее болело колено. Она заявилап, что по этой причине старалась беречь себя и держать в хорошей форме. Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.