05 ноября 2025 в 15:39

В Хакасии число получивших ожоги глаз посетителей кинотеатра выросло до 33

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество пострадавших россиян, которые обратились с жалобами на ожоги глаз после визита в кинотеатр, увеличилось до 33 человек, сообщили ТАСС в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Инцидент произошел 3 ноября.

Пострадавших, обратившихся в медучреждения, — 33 человека, из них 19 детей, — уточнил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Хакасии во время сеанса в местном кинотеатре 32 человека получили повреждения сетчатки. Пострадавших госпитализировали в республиканскую офтальмологическую больницу в Абакане, где медики оказали пациентам необходимую помощь. В Минздраве региона подтвердили данные о происшествии.

Офтальмолог Вячеслав Куренков заявил, что включенные бактерицидные лампы не могут стать причиной полной потери зрения. Так врач прокомментировал инцидент с кинотеатром в Хакасии. По его словам, современные бактерицидные лампы могут работать даже при присутствии людей в помещении.

