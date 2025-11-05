Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач ответил, могут ли люди ослепнуть после инцидента в кинотеатре Хакасии

Врач Куренков: невозможно потерять зрение из-за включенных бактерицидных ламп

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Включенные бактерицидные лампы не могут стать причиной полной потери зрения, заявил NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, кинотеатр в Хакасии, где десятки людей получили ожоги глаз, мог использовать неисправные либо устаревшие обеззараживающие устройства. Он пояснил, что современные бактерицидные лампы могут работать даже во время присутствия людей в помещении.

Ультрафиолетовые лампы с закрытым контуром должны работать во время присутствия людей. Они не поражают орган зрения. Я думаю, в кинотеатре Хакасии, [где десятки жителей получили травмы глаз], стояла либо ультрафиолетовая лампа с открытым контуром, либо с закрытым, но неисправная. Что касается ожога глаз, то, как правило, прежде всего ультрафиолетом поражаются передние отделы, и это проявляется в жжении, слезотечении, блефароспазме. Если экспозиция была не катастрофически длинной, то потеря зрения человеку не грозит, — пояснил Куренков.

Врач добавил, что такого рода травмы глаз сопровождаются сильным болевым эффектом. По его словам, на время восстановления человек может лишиться трудоспособности и возможности управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что в Хакасии во время киносеанса в местном кинотеатре 32 человека, включая 20 детей, получили повреждения сетчатки. Все пострадавшие были госпитализированы в республиканскую офтальмологическую больницу Абакана.

