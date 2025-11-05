Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:00

В Австрии признали скорое освобождение Донбасса Россией

Австрийский аналитик Гади: Россия скоро освободит весь Донбасс

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные могут в скором времени полностью освободить Донбасс, заявил изданию Der Spiegel австрийский военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади. После визита на Украину он отметил, что силы ВСУ стремительно уменьшаются.

Украинские силы сокращаются, а фронт сильно утончается, — подчеркнул аналитик.

Гади подчеркнул, что среди украинских военных «заметны симптомы истощения» и «фрустрация». Солдаты ВСУ пожаловались, что им дают слишком мало приказов об отступлении, заставляя держать позиции. Также украинские военные рассказали эксперту, что им не хватает сил для выполнения задач.

Ранее насельница монастыря монахиня Варвара рассказала, что украинские военные соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольском в ДНР. По ее словам, обстрел был намеренным.

До этого ВСУ атаковали дом, в котором прятались мирные жители. Российский FPV-дрон запечатлел момент удара и направился оценить последствия — среди укрывавшихся не осталось выживших.

Донбасс
Россия
Украина
фронты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.