Российские военные могут в скором времени полностью освободить Донбасс, заявил изданию Der Spiegel австрийский военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади. После визита на Украину он отметил, что силы ВСУ стремительно уменьшаются.

Украинские силы сокращаются, а фронт сильно утончается, — подчеркнул аналитик.

Гади подчеркнул, что среди украинских военных «заметны симптомы истощения» и «фрустрация». Солдаты ВСУ пожаловались, что им дают слишком мало приказов об отступлении, заставляя держать позиции. Также украинские военные рассказали эксперту, что им не хватает сил для выполнения задач.

Ранее насельница монастыря монахиня Варвара рассказала, что украинские военные соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольском в ДНР. По ее словам, обстрел был намеренным.

До этого ВСУ атаковали дом, в котором прятались мирные жители. Российский FPV-дрон запечатлел момент удара и направился оценить последствия — среди укрывавшихся не осталось выживших.