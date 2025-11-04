Монахиня рассказала о «соревнованиях» ВСУ по стрельбе по крестам ВСУ обстреляли кресты монастыря в селе Никольском в ДНР

Украинские военные соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольском Донецкой Народной Республики, рассказала насельница монастыря монахиня Варвара. По ее словам, обстрел был намеренным, передает ТАСС.

Говорить о том, что они ошиблись или случайно [попали], или промахнулись, это, конечно, очень наивно, потому что нам люди рассказывали, что <...> украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость и, выстрелив из своего орудия, попали в крест, — подчеркнула Варвара.

Монастырь, основанный в 1998 году схиархимандритом Зосимом, неоднократно страдал от обстрелов ВСУ. По данным Фонда поддержки христианской культуры и наследия, в Донбассе разрушено около 200 православных храмов, некоторые из них полностью уничтожены. Тем не менее активно ведется восстановление святынь: уже отремонтировано 48 церквей.

Ранее ВСУ атаковали дом, в котором прятались мирные жители. Российский FPV-дрон запечатлел момент удара и направился оценить последствия — среди укрывавшихся не осталось выживших. А штурмовые группы не смогли приблизиться к разрушенному зданию из-за украинских беспилотников.