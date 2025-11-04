Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 10:19

Монахиня рассказала о «соревнованиях» ВСУ по стрельбе по крестам

ВСУ обстреляли кресты монастыря в селе Никольском в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Украинские военные соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольском Донецкой Народной Республики, рассказала насельница монастыря монахиня Варвара. По ее словам, обстрел был намеренным, передает ТАСС.

Говорить о том, что они ошиблись или случайно [попали], или промахнулись, это, конечно, очень наивно, потому что нам люди рассказывали, что <...> украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость и, выстрелив из своего орудия, попали в крест, — подчеркнула Варвара.

Монастырь, основанный в 1998 году схиархимандритом Зосимом, неоднократно страдал от обстрелов ВСУ. По данным Фонда поддержки христианской культуры и наследия, в Донбассе разрушено около 200 православных храмов, некоторые из них полностью уничтожены. Тем не менее активно ведется восстановление святынь: уже отремонтировано 48 церквей.

Ранее ВСУ атаковали дом, в котором прятались мирные жители. Российский FPV-дрон запечатлел момент удара и направился оценить последствия — среди укрывавшихся не осталось выживших. А штурмовые группы не смогли приблизиться к разрушенному зданию из-за украинских беспилотников.

ВСУ
храмы
военные
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший солдат ВСУ раскрыл истинную роль «Азова» под Красноармейском
«Стала посмешищем»: в одной стране разразился скандал из-за поставок F-35
Россиянина после чаепития с «арестантским» тортом отправили в СИЗО
В Италии разгорелся скандал из-за фото премьер-министра без одежды
Взрыв в Стерлитамаке 4 ноября: что известно, разрушения, сколько жертв
В Белоруссии арестовали виновника гибели семьи из России
Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма
«Серийные убийцы»: в РПЦ высказались о сделавших аборт женщинах
Основателя «Наших» облили ряженкой со словами «свали из России»
Пашинян назвал условие для изменений в работе миссии ЕС в Армении
Все о питахайе: полезный экзот, который не оставит вас равнодушными
Ученые назвали неочевидный симптом рака
Секрет красивой фигуры: творожная запеканка в духовке без муки и манки
Важный гость из США сделал заявление после встречи с Зеленским
Глава Нижегородской области рассказал о последствиях падения обломков БПЛА
Осенний хариус в Приморье: руководство для успешной ловли
Суд высказался о дееспособности Долиной в момент продажи квартиры
Названа вероятная стоимость тоннеля между Чукоткой и Аляской
Военэксперт рассказал, где Россия может устроить ВСУ сюрприз на фронте
Названа скрытая причина сухости стоп и локтей
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.