Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:41

В Госдуме объяснили, зачем украинцы распродают необходимую западную помощь

Депутат Журавлев: украинцы распродают западную помощь ради наживы

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинцы торгуют поставленным в рамках военной помощи западным вооружением и амуницией ради собственной наживы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев спровоцировал боевые действия на своей территории с целью бесконтрольного заработка.

Украина — это огромная черная дыра, в которой миллиардами исчезают деньги и целые эшелоны военной техники. Собственно говоря, конфликт [с Россией] был затеян киевским режимом, чтобы безнаказанно разворовывать предоставляемые Западом средства. С 2014 года на черном рынке украинцы распродавали британскую амуницию, немецкое стрелковое оружие и даже американские бронетранспортеры. При желании за соответствующую сумму можно было купить и иностранный танк — едва ли не вся военная помощь Украине в ассортименте, — высказался Журавлев.

Однако он отметил, что это не говорит о скором поражении ВСУ, поскольку на фронт поставляют гораздо больше техники и оборудования, чем действительно нужно. Кроме того, по словам депутата, новобранцы, попавшие под мобилизацию на улицах, могут участвовать в боях без полного снаряжения, а также без тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что на украинских интернет-платформах активно продаются товары военного назначения, которые поступают из Великобритании. В Сети можно найти широкий ассортимент западных униформ, экипировки и даже маскировочных сетей.

ВСУ
Украина
Европа
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ в шаге от катастрофы: зачем Зеленский врет о Красноармейске и Купянске
Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста
Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.