Украинцы торгуют поставленным в рамках военной помощи западным вооружением и амуницией ради собственной наживы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Киев спровоцировал боевые действия на своей территории с целью бесконтрольного заработка.

Украина — это огромная черная дыра, в которой миллиардами исчезают деньги и целые эшелоны военной техники. Собственно говоря, конфликт [с Россией] был затеян киевским режимом, чтобы безнаказанно разворовывать предоставляемые Западом средства. С 2014 года на черном рынке украинцы распродавали британскую амуницию, немецкое стрелковое оружие и даже американские бронетранспортеры. При желании за соответствующую сумму можно было купить и иностранный танк — едва ли не вся военная помощь Украине в ассортименте, — высказался Журавлев.

Однако он отметил, что это не говорит о скором поражении ВСУ, поскольку на фронт поставляют гораздо больше техники и оборудования, чем действительно нужно. Кроме того, по словам депутата, новобранцы, попавшие под мобилизацию на улицах, могут участвовать в боях без полного снаряжения, а также без тяжелого вооружения.

Ранее сообщалось, что на украинских интернет-платформах активно продаются товары военного назначения, которые поступают из Великобритании. В Сети можно найти широкий ассортимент западных униформ, экипировки и даже маскировочных сетей.