05 ноября 2025 в 17:01

Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей игры «Карабаха» и «Челси»

Тренер Непомнящий: «Карабах» и «Челси» могут сыграть вничью в Лиге чемпионов

Футбольный тренер Валерий Непомнящий Футбольный тренер Валерий Непомнящий Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

«Карабах» может рассчитывать на ничью в матче Лиги чемпионов с «Челси», заявил «Чемпионату» российский тренер Валерий Непомнящий. Игра состоится 5 ноября. Тренер обратил внимание, что можно ожидать много непредсказуемых моментов.

С интересом будем следить, как закончится игра с «Челси». В футболе все бывает. Во всяком случае, «Карабах» может рассчитывать на ничью. На этом этапе Лиги чемпионов есть очень много моментов, которые непредсказуемы, — рассказал Непомнящий.

Тренер вспомнил, что российской команде под его руководством тоже приходилось играть против «Карабаха». Непомнящий отметил, что состав команды тогда был другой. Он подчеркнул, что это достойный клуб, который играет на высоком уровне.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Магомед Адиев продолжит работать на посту главного тренера «Крыльев Советов». В последних шести матчах Российской премьер-лиги самарский клуб столкнулся с неудачами, потерпев пять поражений.

футбол
тренеры
Челси
Карабах
