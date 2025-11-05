Федорищев прокомментировал слухи об отставке тренера «Крыльев Советов» Федорищев: «Крылья Советов» не уволят Адиева после поражений в РПЛ

Магомед Адиев продолжит работать на посту главного тренера «Крыльев Советов», заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в беседе с «Матч ТВ». В последних шести матчах Российской премьер-лиги самарский клуб столкнулся с неудачами, потерпев пять поражений. В результате он занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

Я уже говорил, что тренер работает до конца года, мы с ним обсуждаем будущее. Говорил об этом еще неделю назад, — заявил Федорищев.

Ранее клуб «Крылья Советов» представил в своих социальных сетях информацию о возвращении 75-летнего Валерьяна Панфилова. Он является воспитанником куйбышевского футбола. Он дебютировал за «Крылья Советов» в возрасте 18 лет и установил рекорд клуба по количеству проведённых матчей — 413, забив в них 49 голов. Валерьяну Панфилову 3 октября исполнилось 75 лет.

До этого сообщалось, что ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол был забит во второй половине встречи. Благодаря этой победе армейцы поднялись на вершину турнирной таблицы.