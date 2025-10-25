Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 21:41

ЦСКА вырвался в лидеры РПЛ после домашнего матча

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0 и стал лидером РПЛ

Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Никита Чернов («Крылья Советов») в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Никита Чернов («Крылья Советов») в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч в игре был забит во втором тайме. Успех позволил армейцам занять первое место в турнирной таблице.

Встреча на московской «ВЭБ-Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу армейцам принес точный удар Матвея Лукина, который поразил ворота соперника на 71-й минуте.

Ближайшие преследователи ЦСКА по турнирной таблице — московский «Локомотив» и «Краснодар» — свои игры проведут 26 октября. «Крылья Советов» с 13 очками занимают 11-е место.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет «Пари Нижний Новгород». 1 ноября «Крылья Советов» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».

Ранее сообщалось, что столичный футбольный клуб ЦСКА направил официальный запрос в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС). Футболисты просят оценить судейство в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Представители ЦСКА оспаривают решение арбитра, который не назначил 11-метровый удар после предполагаемой игры рукой защитника «Локомотива» Сесара Монтеса в штрафной площади.

