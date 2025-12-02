Самарский футбольный клуб оказался должен почти 1 млрд рублей

Служба судебных приставов открыла исполнительное производство в отношении самарского футбольного клуба «Крылья Советов» о взыскании задолженности более 928 млн рублей, следует из размещенной в Банке данных исполнительных производств информации. Производство началось 1 декабря на основании исполнительного листа Арбитражного суда Москвы.

Из данных суда также следует, что задолженность связана с кредитными договорами, которые клуб ранее оформил в Новикомбанке. В 2016 году права кредитора перешли к компании «РТ-Капитал», которая добилась взыскания через суд. Истец отмечал, что срок погашения истек восемь лет назад, и клуб не выполняет обязательства по возврату средств.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Спартак» может столкнуться с проблемами при трансферах из-за попадания его спонсора, компании «ЛУКОЙЛ», в санкционные списки США. Участвующие в таких сделках банки обязаны проверять санкционные списки и рискуют уголовным преследованием, если проводят платежи в долларах или имеют связи с Соединенными Штатами.