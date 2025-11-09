Встреча «Зенита» и «Крыльев Советов» в матче РПЛ закончилась со счетом 1:1

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на выезде завершилась со счетом 1:1.

Голы были забиты в течение шести минут во втором тайме. Сначала на 50-й минуте самарцы вышли вперед благодаря точному удару Фернандо Костанцы, но уже на 56-й минуте Максим Глушенков сравнял счет, забив ответный мяч.

Эта ничья позволила «Зениту» продлить свою беспроигрышную серию в РПЛ до 11 матчей. С 30 очками петербуржцы занимают третью строчку в таблице. «Крылья Советов», не побеждающие уже семь туров, с 14 очками располагаются на 13-й позиции.

В следующем туре 23 ноября командам предстоят новые испытания: «Зенит» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов».

Ранее сообщалось, что перед этим матчем поле стадиона «Солидарность Самара Арена» обработали травяной смесью. Данная мера потребовалась для маскировки проплешин, образовавшихся на газоне после проведения мероприятий в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».