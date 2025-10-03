Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 16:24

Российский клуб подписал 75-летнего футболиста

«Крылья Советов» объявили о трансфере 75-летнего футболиста Панфилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» в своих социальных сетях объявил о подписании 75-летнего бывшего игрока команды Валерьяна Панфилова. В последнее время он работал с ветеранами коллектива и занимал пост члена советова директоров.

75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75-м номером. Он уже провел свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — говорится в сообщении.

Панфилов является воспитанником куйбышевского футбола. В 18 лет он дебютировал за «Крылья Советов». Он является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей — 413, в которых забил 49 мячей. 3 октября Панфилову исполнилось 75 лет.

футбол
Крылья Советов
РПЛ
спорт
