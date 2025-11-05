Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:15

Осужденный экс-замгубернатора лишился имущества на 70,4 млн рублей

Прокуратура заявила о конфискации имущества бывшего рязанского чиновника Грекова

Имущество на 70,4 млн рублей конфисковали у экс-замглавы Рязанской области Игоря Грекова, сообщили в региональной прокуратуре. По данным ТАСС, бывший чиновник осужден по делу о мошенничестве и получении взяток. Приговор Грекову вступил в законную силу.

У осужденного конфискованы имущество на общую сумму 70,4 млн рублей и денежная сумма, соответствующая доходу, полученному преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества — 80,6 млн рублей, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

18 ноября Советский районный суд Рязани должен был рассмотреть иск Генеральной прокуратуры РФ. В нем ГП требовала обратить в доход государства незаконно приобретенное имущество Грекова.

При этом экс-чиновнику назначили 16 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 млн рублей по делу о мошенничестве и получении взяток. Суд также взыскал с него невозмещенную часть ущерба, которая превышает 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило для экс-замглавы Ростовской области Виталия Кушнарева 14 лет колонии и штраф в размере 475 млн рублей. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия.

Рязанская область
чиновники
имущество
конфискация
