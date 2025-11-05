Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины Политик Мема раскритиковал спонсирование Европой конфликта на Украине

Финансовая поддержка конфликта на Украине представляет для европейских стран крайне опасный вектор развития, заявил в своем микроблоге в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема. Политик убежден, что текущая стратегия ЕС ведет к эскалации и рискует перенести военные действия на территорию самого союза.

Мема напомнил, что Европейский союз уже одобрил выделение Украине помощи в размере €1,8 млрд. Параллельно, по его словам, европейские государства инвестируют значительные ресурсы в подготовку к масштабному противостоянию, а общие затраты на предстоящее перевооружение могут достигнуть €6,8 трлн.

Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая вскоре распространится на города ЕС? — написал Мема.

Ранее журналист Акиф Бюльбюль в статье для газеты Turkiye заявил, что европейские политические лидеры испытывают страх, поскольку не могут признать победу России и президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте. Он выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по урегулированию кризиса и отметил перспективу возобновления мирного диалога между Киевом и Москвой.