Россия может возобновить испытания ядерного оружия

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия. На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства подчеркнул необходимость тщательной проработки этого вопроса и сообщил, что ожидает доклад от ответственных структур.

Поручаю <....> сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — заявил Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания рассказал, что США провели учения с отработкой ядерного удара по территории России. По словам главы оборонного ведомства, речь идет о едином комплексе мероприятий, включающем в том числе возможные планы Соединенных Штатов по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для страны.