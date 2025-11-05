Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:12

Россия может возобновить испытания ядерного оружия

Путин поручил подготовить предложения по испытаниям ядерного оружия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности проведения испытаний ядерного оружия. На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства подчеркнул необходимость тщательной проработки этого вопроса и сообщил, что ожидает доклад от ответственных структур.

Поручаю <....> сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия, — заявил Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания рассказал, что США провели учения с отработкой ядерного удара по территории России. По словам главы оборонного ведомства, речь идет о едином комплексе мероприятий, включающем в том числе возможные планы Соединенных Штатов по проведению ядерных испытаний, которые существенно повышают уровень военной опасности для страны.

