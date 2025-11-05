Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:07

Политолог объяснил, почему ЕС до сих пор не ввел закон о «военном шенгене»

Политолог Кошкин: бюрократия затрудняет принятие «военного шенгена» в Евросоюзе

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Сложность принятия закона о быстром передвижении армии и техники внутри Евросоюза связана с бюрократией, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, препятствием для согласования проекта является неподготовленная инфраструктура.

У Евросоюза не получается создать «военный шенген», потому что для этого необходимо много согласований от разных государств. Также есть большие проблемы по маршруту движения, потому что танки или другую технику перебросить будет невозможно. В государствах, входящих в НАТО, много колесной техники, потому что на территории ЕС шоссейные дороги, и продвижение на гусеницах очень проблемно, — пояснил Кошкин.

Политолог добавил, что еще одним препятствием для введения «военного шенгена» являются штрафы за вред частной собственности. По его словам, страны ЕС не могут до конца утвердить, как будет происходить их погашение.

Если во время военных учений будут повреждены частные владения, то надо платить собственнику. Это одна из наименьших возможных трудностей, которые в ЕС до сих пор не могут преодолеть, — заключил Кошкин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает меры по упрощению передвижения войск и военной техники между странами блока. Речь идет о введении единых процедур пропуска военной техники и их переводе в электронный формат.

Евросоюз
НАТО
Россия
вооружение
Александрина Гуловская
А. Гуловская
