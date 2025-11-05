Белоусов рассказал об угрожающих безопасности России планах США

В США ведется работа над разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил министр обороны Андрей Белоусов на оперативном совещании с участием президента России Владимира Путина и постоянных членов Совбеза России. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, дальность ее поражения составит 13 тысяч километров.

Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров, — сказал Белоусов.

Ранее глава оборонного ведомства предложил Путину начать немедленную полномасштабную подготовку к испытанию ядерного оружия. По словам Белоусова, Вашингтон регулярно проводит учения стратегических и наступательных сил. Он выступил за то, чтобы Россия поддерживала ядерный потенциал в боеготовности.

До этого в США успешно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая не была оснащена боевым зарядом. Испытательный пуск был произведен с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. В космических силах страны отметили, что собранные в ходе запусков данные позволят свести на нет потенциальные риски.