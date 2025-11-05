Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:06

На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха

Железняк: «Украинская железная дорога» потеряла 49% грузовых перевозок

Фото: Социальные сети

«Украинская железная дорога» потеряла 49% грузовых перевозок и может прекратить работу без государственной поддержки, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на заместителя главы наблюдательного совета компании Сергея Лещенко. В частности, для покрытия ее расходов требуется 16 млрд гривен (около 31 млрд рублей).

Также Лещенко призвал в два этапа проиндексировать грузовые тарифы. Правительство Украины пообещало выделить 13 млрд гривен из бюджета до конца года и еще 16 млрд — в 2026 году.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский заявил, что Украина переживает один из самых трудных отопительных сезонов, жителям страны следует быть готовыми к экстремальным ситуациям. По его словам, примерно 60% газовых сетей по всей стране оказались повреждены.

При этом власти Украины решили бороться с русским классиком — Ивана Тургенева признали символом пропаганды «российского империализма». Соответствующее решение вынес Украинский институт национальной памяти. Согласно действующему законодательству, руководство страны обязано провести «декоммунизацию» всех объектов культурного наследия, связанных с именем классика русской литературы.

железнодорожные пути
Украина
финансирование
расходы
