Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 14:07

Туск приехал на место подрыва ж/д путей в Польше

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на место происшествия после взрыва железнодорожных путей. На своей странице в Х он сообщил, что предполагаемой целью был поезд, следовавший по маршруту Варшава — Демблин. Туск заявил, что это был акт диверсии.

Он также подчеркнул, что инцидент случился на железнодорожной линии, предназначенной для транспортировки вооружений на Украину. Премьер-министр добавил, что аналогичное событие произошло на юго-востоке от места взрыва, что свидетельствует о попытке дестабилизации и разрушения железнодорожной инфраструктуры.

Туск подчеркнул, что это не просто случайность, а целенаправленные действия, угрожающие безопасности Польши. Он заверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин — беспрецедентный акт диверсии, направленный против безопасности польского государства и его граждан. Как и в предыдущих подобных случаях, мы будем преследовать виновных, независимо от их целей, — написал премьер.

Ранее на северо-востоке Польши произошло серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей на Украину. Машинист поезда Демблин — Варшава экстренно остановил состав из-за разрыва пути. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск».

Польша
взрывы
железнодорожные пути
Дональд Туск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.