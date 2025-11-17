Туск приехал на место подрыва ж/д путей в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на место происшествия после взрыва железнодорожных путей. На своей странице в Х он сообщил, что предполагаемой целью был поезд, следовавший по маршруту Варшава — Демблин. Туск заявил, что это был акт диверсии.

Он также подчеркнул, что инцидент случился на железнодорожной линии, предназначенной для транспортировки вооружений на Украину. Премьер-министр добавил, что аналогичное событие произошло на юго-востоке от места взрыва, что свидетельствует о попытке дестабилизации и разрушения железнодорожной инфраструктуры.

Туск подчеркнул, что это не просто случайность, а целенаправленные действия, угрожающие безопасности Польши. Он заверил, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин — беспрецедентный акт диверсии, направленный против безопасности польского государства и его граждан. Как и в предыдущих подобных случаях, мы будем преследовать виновных, независимо от их целей, — написал премьер.

Ранее на северо-востоке Польши произошло серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей на Украину. Машинист поезда Демблин — Варшава экстренно остановил состав из-за разрыва пути. Инцидент произошел на участке между Варшавой и пограничным переходом «Дорохуск».