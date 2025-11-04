Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 08:21

На Украине решили бороться с русским классиком

Украинский ИНП признал Тургенева символом «российского империализма»

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — русский писатель, новеллист и драматург. С портрета работы Ильи Репина Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) — русский писатель, новеллист и драматург. С портрета работы Ильи Репина Фото: Global Look Press

Писатель Иван Тургенев признан символом пропаганды «российского империализма» на Украине, соответствующее решение вынес Украинский институт национальной памяти. Согласно действующему законодательству, руководство Украины обязано провести «декоммунизацию» всех объектов культурного наследия, связанных с именем классика русской литературы.

Это касается не только памятников, но и географических названий.

Ранее Украинский институт национальной памяти объявил полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова символами «российского империализма». В документах ИНП указана необходимость устранения из публичного пространства всех объектов, посвященных данным историческим личностям. Эти меры представлены как часть проводимой политики «деколонизации».

До этого в Полтаве был демонтирован мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I». Подтверждение данной информации позже распространило Министерство культуры Украины. Памятник располагался на месте, где российский император отдыхал после победы над шведами в 1709 году. В ведомстве охарактеризовали данный объект как символ «колонизации».

Дальше
