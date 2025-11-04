Писатель Иван Тургенев признан символом пропаганды «российского империализма» на Украине, соответствующее решение вынес Украинский институт национальной памяти. Согласно действующему законодательству, руководство Украины обязано провести «декоммунизацию» всех объектов культурного наследия, связанных с именем классика русской литературы.

Это касается не только памятников, но и географических названий.

Ранее Украинский институт национальной памяти объявил полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова символами «российского империализма». В документах ИНП указана необходимость устранения из публичного пространства всех объектов, посвященных данным историческим личностям. Эти меры представлены как часть проводимой политики «деколонизации».

До этого в Полтаве был демонтирован мемориал «Памятник на месте отдыха Петра I». Подтверждение данной информации позже распространило Министерство культуры Украины. Памятник располагался на месте, где российский император отдыхал после победы над шведами в 1709 году. В ведомстве охарактеризовали данный объект как символ «колонизации».