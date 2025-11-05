В Госдуме ответили, до чего доведут себя продающие западную помощь украинцы

Украинцы сами себя обрекают на гибель, распродавая западную военную помощь, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, реализация предметов, необходимых для поддержания боеспособности, свидетельствует о приближении Вооруженных сил Украины к краху.

Украина стала гигантской «прачечной» на всех уровнях. Руководство режима блестяще освоило западные транши в своих интересах, но и мелкие рыбы в мутной воде стараются ухватить свой кусок. Перепродают оружие, гуманитарку, военную форму. Зарабатывают на всем, до чего могут дотянуться, в надежде выклянчить у спонсоров еще. Самое смешное, что на «прилавках» оказываются актуальные вещи — например, зимние спальники и одежда. Либо украинским войскам это все в скором времени просто не потребуется, либо их поддерживают собственные «снабженцы», а значит, ВСУ обречены, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что британские поставки военной формы, спальных мешков и маскировочных сетей на Украину имеют шанс добраться до адресатов только через посредников. По словам депутата, Киев преследует исключительно коммерческие цели, стремясь заработать на боевых действиях.

Ранее сообщалось, что на украинских платформах для размещения объявлений активно продаются военные товары, поставляемые Великобританией. В интернете можно найти предложения о продаже западной военной униформы, экипировки и маскировочных сетей.