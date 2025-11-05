«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

В Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное складское помещение на улице Привокзальной, сообщает ГУ МЧС по региону. В пресс-службе добавили, что есть угроза распространения огня.

Поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара — 1000 кв. м, есть угроза распространения. К тушению привлекаются пожарный поезд и пожарный катер «Вьюн», — рассказали в МЧС.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 22 единицы техники.

