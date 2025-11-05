Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:30

«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 1000 квадратных метров

Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное складское помещение на улице Привокзальной, сообщает ГУ МЧС по региону. В пресс-службе добавили, что есть угроза распространения огня.

Поступила информация о пожаре в трехэтажном складском помещении. Площадь пожара — 1000 кв. м, есть угроза распространения. К тушению привлекаются пожарный поезд и пожарный катер «Вьюн», — рассказали в МЧС.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации возгорания привлечены 45 человек и 22 единицы техники.

Ранее в городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли женщина и двое ее маленьких детей. В квартире на улице Кузнецкой нашли тела детей двух и трех лет. Их мать умерла в больнице. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Сузунском районе Новосибирской области произошел взрыв бытового газа в частном доме. По информации МЧС, после хлопка последовало возгорание. В результате происшествия пострадала пожилая женщина.

пожары
огонь
Ростовская область
возгорания
