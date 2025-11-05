Отказавшуюся от бекона москвичку по ошибке накормили свининой

Отказавшейся от употребления бекона москвичке продали свинину под видом курицы, сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?». Женщина не употребляла свинину по личным убеждениям почти 20 лет.

Москвичка купила куриный шашлык в сетевом продуктовом магазине и только за столом поняла, что ей продали блюдо из другого мяса. Жительница столицы вернулась и высказала претензии персоналу магазина. По ее словам, продавцы признали ошибку, заявив, что товар перепутал один из сотрудников.

Ранее курьерам-мусульманам запретили доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты. Что касается запечатанных коробок, то их доставка нарушением не считается.

Запрет вызвал смешанную реакцию. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отметил, что фетва о запрете курьерам-мусульманам доставлять свинину противоречит Конституции РФ. По его словам, это заключение нарушает принцип светского государства и ограничивает свободу труда.