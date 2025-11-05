Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:32

Отказавшуюся от бекона москвичку по ошибке накормили свининой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказавшейся от употребления бекона москвичке продали свинину под видом курицы, сообщил Telegram-канал «Что там, Москва?». Женщина не употребляла свинину по личным убеждениям почти 20 лет.

Москвичка купила куриный шашлык в сетевом продуктовом магазине и только за столом поняла, что ей продали блюдо из другого мяса. Жительница столицы вернулась и высказала претензии персоналу магазина. По ее словам, продавцы признали ошибку, заявив, что товар перепутал один из сотрудников.

Ранее курьерам-мусульманам запретили доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты. Что касается запечатанных коробок, то их доставка нарушением не считается.

Запрет вызвал смешанную реакцию. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев отметил, что фетва о запрете курьерам-мусульманам доставлять свинину противоречит Конституции РФ. По его словам, это заключение нарушает принцип светского государства и ограничивает свободу труда.

Читайте также
Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага
Общество
Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — пиккпойс: вкусный и сочный эстонский мясной рулет
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Культура
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Готовлю этот салат на все праздники: секрет в карамельной печени с беконом — его 100% съедят первым
Общество
Готовлю этот салат на все праздники: секрет в карамельной печени с беконом — его 100% съедят первым
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
Регионы
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
свинина
мясо
Москва
бекон
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
НАТО может усилить военное присутствие на востоке
В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.