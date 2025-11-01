Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в 2 простых шага

Домашняя буженина из свинины: в тысячу раз вкуснее магазинной и готовится в два простых шага. Устали от невкусной магазинной буженины с непонятным составом? Попробуйте приготовить её сами — результат превзойдёт все ожидания! Нежная свиная шея, пропитанная ароматными специями, получается настолько сочной и вкусной, что станет настоящим украшением стола. Готовится несложно, а эффект — как от блюда из дорогого ресторана. Подавайте горячей с гарниром или холодной в качестве закуски — в любом виде это бесподобно!

Для приготовления возьмите 1,2 кг свиной шеи. Сначала сделайте маринад: в 1,2 л воды растворите 40 г соли и 30 г сахара, добавьте 3 лавровых листа, 3 г душистого перца, 8 г перца горошком, 3 зубчика чеснока и немного паприки для аромата. Доведите до кипения, проварите 10 минут и остудите. Залейте мясо маринадом и оставьте в холодильнике на сутки — так оно станет особенно нежным и насыщенным по вкусу. Затем достаньте мясо, промокните салфеткой, оберните фольгой, предварительно натерев чесноком и специями. Запекайте при 180 °C в течение часа, после чего раскройте фольгу и подрумяньте ещё 10 минут при 200 °C. Готово — остаётся только нарезать и наслаждаться!

