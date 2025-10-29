Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:46

Квашеная капуста по‑белорусски: секрет в пряной добавке — готовим клазедь витаминов легко и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста по‑белорусски: секрет в пряной добавке — готовим клазедь витаминов легко и просто. Белорусский рецепт особенно интересен: здесь к классическому набору добавляют тмин и… клюкву! Ягоды придают приятную кислинку и делают вкус многограннее, а ещё обогащают заготовку витамином С. Такая капуста выходит хрустящей, с насыщенным ароматом — идеально к мясу или в качестве самостоятельной закуски.

Что понадобится:

  • капуста белокочанная — 3 кг;
  • морковь — 200 г;
  • соль — 60 г (2 ст. л. с горкой);
  • тмин — 1 ч. л.;
  • клюква — 100 г (свежая или замороженная);
  • лавровый лист — 3–4 шт.;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.

Как приготовить:

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте овощи с солью и помните руками до появления сока. Добавьте тмин, перец, лавровый лист и клюкву (если ягоды замороженные — предварительно разморозьте и обсушите). Тщательно перемешайте. Уложите массу в эмалированную кастрюлю или стеклянную банку, уплотняя каждый слой. Сверху поставьте гнёт. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, протыкая капусту деревянной палочкой 2 раза в день для выхода газов. Когда вкус и кислотность вас устроят, перенесите капусту в холодильник. Через сутки можно подавать — хрустящая, ароматная, с ягодной ноткой, она станет любимой закуской всей семьи!

Ранее мы готовили квашеную капусту по‑немецки. Обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр.

